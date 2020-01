dpa-AFX: Morgan Stanley senkt Asos auf 'Underweight' - Ziel 2000 Pence

20.01.2020 - 11:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Asos von"Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 2100 auf 2000Pence gesenkt. Der Konsens rechne bei dem britischen Online-Textilhändler binnenzwei Jahren mit einer Gewinnsteigerung je Aktie um 160 Prozent, schrieb AnalystGeoff Ruddell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte diese Erwartungfür viel zu hoch angesetzt./tih/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.