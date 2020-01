dpa-AFX: Morgan Stanley senkt Ziel für Commerzbank - 'Underweight'

17.01.2020 - 13:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dasKursziel für Commerzbank von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf"Underweight" belassen. Analystin Izabel Dobreva reduzierte in einer am Freitagvorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2022 um gut zehn Prozent, weilsie nun höhere Kosten durch die vorgesehenen IT-Investitionen berücksichtige.Bei den anstehenden Zahlen für das vierte Quartal rechnet sie mit einem leichten Verlust./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 20:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.