dpa-AFX: Morgan Stanley senkt Ziel für Signify auf 26 Euro - 'EW'

14.01.2020 - 14:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dasKursziel für Signify von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf"Equal-weight" belassen. Das vierte Quartal dürfte den Tiefpunkt des aktuellenIndustriezyklus im europäischen Investitionsgütersektor markiert haben, schriebAnalyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. DieAusblicke der Unternehmen für den chinesischen Absatzmarkt sollten sich aufhellen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 04:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.