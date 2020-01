dpa-AFX: NordLB hebt Ziel für RWE auf 35 Euro - 'Kaufen'

17.01.2020 - 16:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für RWE nach derBund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg von 31,50 auf 35,00 Euro angehoben unddie Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Beseitigung diesesHauptunsicherheitsfaktors entstehe eine nicht zu verachtende Planungssicherheitfür die nächsten Jahre, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitagvorliegenden Studie. Neben den sich abzeichnenden höheren Marktpreisen solltenabgesicherte Strompreise sowie die Vermeidung von Versorgungsengpässen im Zugeder Energiewende zu weiter steigenden Gewinnen des Versorgers in den nächstenJahren führen./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 15:17 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 15:27 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.