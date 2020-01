dpa-AFX: Pareto belässt Baywa auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

02.01.2020 - 09:07 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat dieEinstufung für Baywa nach der Einigung mit dem Bundeskartellamt auf "Buy" miteinem Kursziel von 34 Euro belassen. Das vereinbarte Bußgeld sei zwar hoch, aberder Agrarkonzern stehe zu seinen Zielen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer amDonnerstag vorliegenden Studie./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.