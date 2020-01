dpa-AFX: RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 62 Euro

16.01.2020 - 16:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung fürDaimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Er habe kleineÄnderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analyst Tom Narayanin einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Basis der jüngsten Absatzdatender Mercedes-Benz Autosparte ist er vorsichtiger für die Segmente Vans undLastwagen. Daher passte Narayan seine Ergebnisschätzung für 2019 und 2020 leicht an./ssc/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 09:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 09:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.