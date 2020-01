dpa-AFX: RBC belässt UBS auf 'Sector Perform' - Ziel 14,50 Franken

21.01.2020 - 10:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBSnach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Frankenbelassen. Analystin Anke Reingen sprach in einer am Dienstag vorliegendenErsteinschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Die neuenRenditeziele der Bank seien niedriger als zuvor, lägen aber noch über den Markterwartungen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020/ 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 02:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.