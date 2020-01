dpa-AFX: RBC hebt Ziel für Schneider Electric auf 105 Euro - 'Outperform'

17.01.2020 - 11:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel fürSchneider Electric vor Jahreszahlen von 91 auf 105 Euro angehoben und dieEinstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektrotechnikkonzern dürfte auch ineinem schwächeren Konjunkturumfeld weiter seine Vorgaben erfüllen, schriebAnalyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung derPapiere sei attraktiv./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 18:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 00:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.