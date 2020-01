dpa-AFX: RBC hebt Ziel für Siemens auf 120 Euro - 'Sector Perform'

17.01.2020 - 11:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemensvor Quartalszahlen von 108 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "SectorPerform" belassen. Der Start ins neue Geschäftsjahr dürfte für denIndustriekonzern schwierig verlaufen sein, schrieb Analyst Wasi Rizvi in eineram Freitag vorliegenden Studie. Er begrüße aber die sich fortsetzendeVerschlankung der Konzernstruktur./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020/ 18:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 00:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.