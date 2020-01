dpa-AFX: RBC hebt Ziel für UBS auf 14,50 Franken - 'Sector Perform'

08.01.2020 - 11:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von13,50 auf 14,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform"belassen. Die Zielerhöhung reflektiere höhere Annahmen für das verwalteteVermögen der Bank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwochvorliegenden Studie. Mit Blick auf die Branche rechnet sie mit einervergleichsweise soliden Entwicklung des Investmentbanking im Schlussquartal2019, was aber auch an niedrigen Vorjahreswerten liege. Grundsätzlich präferiertdie Expertin eher US-Investmentbanken. In Europa habe aber die UBS das Zeug,sich mit Blick auf die anstehende Bilanzsaison besser zu entwickeln als dieAktien der Konkurrenz./misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 17:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.