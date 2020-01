dpa-AFX: RBC startet Deutsche Wohnen mit 'Outperform' - Ziel 43 Euro

21.01.2020 - 19:22 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche Wohnen mit"Outperform" und einem Kursziel von 43 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nachden Kursverlusten der Aktie wegen des Mietendeckels in Berlin seien die Papierenun wieder attraktiv, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie desInstituts. Die weitere Entwicklung rund um den Mietendeckel dürfte den Papierenzugute kommen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 10:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 11:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.