dpa-AFX: UBS belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 850 Euro

20.01.2020 - 15:08 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürAdyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Die Stimmung unterInvestoren für die Papiere des Zahlungsabwicklers bleibe alles in allemoptimistisch, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Montag vorliegendenStudie. Allerdings sei der Anteil der Optimisten zuletzt zurückgegangen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 /11:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.