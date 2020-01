dpa-AFX: UBS belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 153 Euro

13.01.2020 - 12:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürAirbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. DerFlugzeughersteller habe bei den ausgelieferten Maschinen im abgelaufenen Jahrdas Ziel leicht übertroffen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montagvorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im Sektor./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 04:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.