dpa-AFX: UBS belässt Alstom auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

10.01.2020 - 13:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürAlstom vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Derfranzösische Zughersteller dürfte im zweiten Geschäftshalbjahr einen starkenAuftragseingang verzeichnen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer amFreitag vorliegenden Studie. In puncto Wachstum und Profitabilität blieben dieAktien attraktiv bewertet./la/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 18:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.