dpa-AFX: UBS belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 5,50 Euro

09.01.2020 - 09:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürdie spanische Bank BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Diezuvor veröffentlichte Prognose der türkischen Tochter Garanti habe ihn beruhigt,da sie über der eigenen Prognose gelegen habe, schrieb Analyst Ignacio Cerezo ineiner Ersteinschätzung am Donnerstag. Für die Zukunft seien alle Augen aufMexiko gerichtet, da der Markt noch unklar darüber sei, inwieweit sich derökonomische Gegenwind in den Gewinnen der Bank niederschlagen wird./ssc/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 14:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.