dpa-AFX: UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 96 Euro

16.01.2020 | Quelle: dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürBeiersdorf nach Umsatzzahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kurszielvon 96 Euro belassen. Das organische Erlöswachstum habe die Konsensschätzungverfehlt, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegendenStudie. Den Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 habe der Konsumgüterkonzern aber bestätigt./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.