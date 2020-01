dpa-AFX: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

22.01.2020 - 12:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürDeutsche Börse angesichts der mehrheitlichen Übernahme derUBS-Fondsvertriebsplattform Fondcenter auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Eurobelassen. Das Übernahmekarussell laufe an, schrieb Analyst Michael Werner ineiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wertet dies positiv und sieht in derDevisenplattform Currenex einen weiteren Zukaufskandidaten. Die Deutsche Börsebleibt sein "Top Pick" unter den europäischen Börsenbetreibern./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 /13:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.