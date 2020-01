dpa-AFX: UBS belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 3750 Pence

10.01.2020 - 13:36 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürDiageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Analyst Nik Oliveridentifizierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie drei wichtigeThemen für den europäischen Konsumgütersektor in diesem Jahr: Die Qualität desUmsatzwachstums, die zunehmende Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens und dieauseinandergehende Margenentwicklung innerhalb der Branche. In punctoProfitabilität sollten sich Unternehmen aus der Nahrungsmittel-, Getränke- undTabakindustrie 2020 besser entwickeln als im vergangenen Jahr, während Anbietervon Haushaltsgütern und Kosmetikprodukten in dieser Hinsicht enttäuschen dürften./la/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:31 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.