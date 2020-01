dpa-AFX: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

21.01.2020 - 15:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürDWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Trotz des gemischtenoperativen Umfelds hätten sich die Aktien von Vermögensverwaltern 2019 starkentwickelt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegendenBranchenstudie. Die Liquiditätszuflüsse dürften sich 2020 zwar erhöhen, einweiterer Bewertungsanstieg sei jedoch unwahrscheinlich. DWS sei aber attraktivbewertet und berge Kostensenkungspotenziale./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie:20.01.2020 / 17:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.