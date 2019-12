dpa-AFX: UBS belässt Engie auf 'Buy' - Ziel 15,50 Euro

20.12.2019 - 11:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürEngie auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Kauf von 1,7 GWWasserkraftkapazitäten vom portugiesischen Konzern EDP komme auf das von Engiebis 2021 angepeilte Ziel von 9 GW Erneuerbarer Energien oben drauf, schriebAnalyst Aymeric Parodi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Nettogewinndürften die Franzosen dadurch um 32 Millionen Euro steigern./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 21:05/ GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.