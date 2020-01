dpa-AFX: UBS belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

14.01.2020 - 08:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürEssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. HoheBewertungen infolge stabiler Kauflaune sowie Gerüchte über Fusionen erschwertenjedoch das Investieren im Luxussektor im Jahr 2020, schrieb Analystin ZuzannaPusz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ssc/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 /01:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.