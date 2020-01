dpa-AFX: UBS belässt Generali auf 'Neutral'

07.01.2020 - 12:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürGenerali vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" belassen. Der Versichererdürfte die Solvabilitätsquote im Vergleich zum dritten Quartal 2019 gesteigerthaben, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegendenBranchenstudie. Kapitalsteigerungen aus eigener Kraft sowie günstigeMarktbedingungen dürften dazu beigetragen haben./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 13:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.