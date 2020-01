dpa-AFX: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

20.01.2020 - 14:58 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürKion nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Auftragseingang und Umsatz des Stapler- und Lagertechnikherstellers hätten dieErwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montagvorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) decke sich mit den Erwartungen.Der Wert des Wachstums sei höher als dessen Kosten./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 11:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.