dpa-AFX: UBS belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 395 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürNovo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 395 dänischen Kronen belassen.Die US-Arzneimittelbehörde habe dem wichtigen Diabetes-Medikament "Ozempic" eineerweiterte Wirksamkeit bescheinigt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer amFreitag vorliegenden Studie. Für den Insulin-Produzenten sei dies mehr als nurein nettes Zubrot im umkämpften Diabetes-Markt. Auch die Konkurrenz von EliLilly habe bereits eine solche Aufwertung für ein ähnliches Medikament erhalten./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.