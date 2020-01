dpa-AFX: UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 128 Euro

16.01.2020 - 12:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürRheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Die europäischenInvestitionsgüterkonzerne dürften ein eher schwaches viertes Quartal hinter sichhaben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegendenBranchenstudie. Da dies aber aber bereits weitgehend in den Konsensschätzungenberücksichtigt sei, bleibe er für den Sektor positiv gestimmt. Für das zweiteHalbjahr 2020 sei eine Erholung der Branche möglich./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.