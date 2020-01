dpa-AFX: UBS belässt Rio Tinto auf 'Neutral'

08.01.2020 - 11:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürRio Tinto auf "Neutral" belassen. Der sich voraussichtlich durch eineEntspannung im Handelsstreit verbessernde makroökonomische Hintergrund dürfteder nächste Kurstreiber für die Bergbaukonzerne werden, schrieb Analyst MylesAllsop in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei hier dieweitere Entwicklung nur schwer vorhersagbar. Vor allem für dieEisenerzproduzenten bleibt er wegen möglicher Preisrückgänge vorsichtiggestimmt. Die Bewertung der Rio-Tinto-Aktie sei deshalb aktuell noch nicht reizvoll./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 13:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.