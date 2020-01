dpa-AFX: UBS belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 16,30 Euro

10.01.2020 - 13:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürRyanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der irischeBilligflieger habe seinen Aktionären mit der deutlichen Anhebung derGewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020 ein nachträgliches Weihnachtsgeschenkgemacht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie.Die Tochter Lauda aber habe enttäuscht und leide immer noch unter starkem Preisdruck./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 07:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.