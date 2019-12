dpa-AFX: UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2700 Pence

20.12.2019 - 11:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürShell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Der jüngsteZwischenbericht des Ölkonzerns weise auf ein schwaches viertes Quartal hin ineinem insgesamt schwierigen Jahr, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitagvorliegenden Studie. 2020 dürfte aber besser werden./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 08:28 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.