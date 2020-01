dpa-AFX: UBS belässt Siltronic auf 'Neutral' - Ziel 81 Euro

16.01.2020 - 12:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürSiltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Trotz eineserwartungsgemäßen dritten Quartals bleibe das vierte Quartal und der Ausblickauf 2020 für den Waferhersteller unsicher, schrieb Analyst David Mulholland ineiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensführung gehe von einemAbsatzvolumen unter dem Vorjahreswert aus. Er sehe im Jahr 2020 ein Überangebot./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 02:28/ GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.