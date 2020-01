dpa-AFX: UBS belässt Telefonica auf 'Neutral' - Ziel 6,40 Euro

21.01.2020 - 15:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürTelefonica nach einem Pressebericht über Investoreninteresse an den Aktivitätenin Südamerika auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Erkalkuliere beim Verkauf der Aktivitäten mit positiven Auswirkungen auf dieBewertung und die Bilanz des spanischen Telekomkonzerns, schrieb AnalystGiovanni Montalti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DieAusführungsrisiken bei der Neuausrichtung der Geschäfte seien aber hoch./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 23:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.