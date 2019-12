dpa-AFX: UBS belässt Total auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

19.12.2019 - 11:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürTotal auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Ölkonzern dürfteden Kauf des Afrika-Geschäfts von Anadarko abschließen, jedoch für dasTeilgeschäft in Ghana eine Preisanpassung anstreben, schrieb Analyst Jon Rigbyin einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Scheitern des Abschlusses wäreandererseits nicht allzu negativ. Der Finanzierungsrahmen der Franzosen lassedies zu./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.