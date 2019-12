dpa-AFX: UBS belässt Unilever NV auf 'Neutral' - Ziel 54 Euro

18.12.2019 - 11:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürUnilever NV nach einer Umsatzwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54Euro belassen. Die neuen Umsatzprognosen für das Schlussquartal und 2020 lägenunter den Markterwartungen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwochvorliegenden Studie. Der Abschlag auf die europäischen Wettbewerber reflektieredas unterdurchschnittliche Wachstum des Konsumgüterherstellers./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie:17.12.2019 / 10:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.