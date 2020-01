dpa-AFX: UBS belässt Yara auf 'Sell' - Ziel 315 Kronen

22.01.2020 - 13:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung fürYara vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 315norwegische Kronen belassen. Der norwegische Düngemittelkonzern leide unteranhaltender Preisschwäche und den kontinuierlich steigenden Exporten aus China,schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 /09:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.