dpa-AFX: UBS hebt Ziel für Apple auf 355 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürApple von 280 auf 355 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.In Erwartung einer starken Nachfrage nach einem 5G-Upgrade sei der Wert derAktie schneller als der Markt gewachsen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in eineram Dienstag vorliegenden Studie. Auf Basis eigener Umfragen sehe er zudem einestabile bis verbesserte weltweite Nachfrage nach dem iPhone./ssc/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 23:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.