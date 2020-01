dpa-AFX: UBS hebt Ziel für IAG auf 7 Euro - 'Buy'

09.01.2020 - 13:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für IAGvon 6,55 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eingünstiger Wechselkurs zwischen Euro und Pfund stütze das Kursziel, zudem seiendie steigenden Ölpreise durch steigende Durchschnittserlöse je Passagieraufgefangen worden. Dies schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstagvorliegenden Branchenstudie. Im Jahr 2020 erwarte er insgesamt ein Wachstum derKapazitäten auf der Langstrecke, während auf der Kurzstrecke ein Abbau anstehe./ssc/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 12:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.