dpa-AFX: UBS hebt Ziel für National Grid auf 960 Pence - 'Neutral'

20.01.2020 - 12:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürNational Grid von 900 auf 960 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral"belassen. Der Klimawandel sei der Treiber des Versorgersektors, wenngleich nichtimmer ein positiver, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 /01:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.