dpa-AFX: UBS hebt Ziel für Symrise auf 91 Euro - 'Neutral'

22.01.2020 - 11:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürSymrise vor Zahlen zum vierten Quartal von 89 auf 91 Euro angehoben und dieEinstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Duft- undGeschmacksstoffen mache seine mangelnde Preismacht durch niedrigereRohstoff-Einkaufspreise wett, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwochvorliegenden Branchenstudie. Auf kurze Sicht führten niedrigere Investitionenund ein geringeres Betriebskapital zu einem höheren Free Cashflow./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 09:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.