dpa-AFX: UBS hebt Ziel für Vivendi auf 32 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürVivendi von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erbleibe trotz einer erwarteten Verlangsamung des Schwungs im vierten Quartal beiseiner Kaufempfehlung, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitagvorliegenden Studie. Nach dem Teilverkauf der Univesal Music Group (UMG) kommees darauf an, wie der Vorstand des Medienkonzerns die Einkünfte aus diesemVerkauf einsetzt und ob mehr aus anderen Beteiligungen des Konzerns herausgeholtwerden könne./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 19:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.