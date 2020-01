dpa-AFX: UBS senkt Twitter auf 'Neutral' und Ziel auf 35 Dollar

17.01.2020 - 14:22 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Twitter Inc von"Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 35 US-Dollar gesenkt.Weitere Investitionen dürften die Bewertung der Aktie in diesem Jahrwahrscheinlich deckeln, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitagvorliegenden Studie. Bei Anlegern stünden einige Debatten etwa um denNutzerstamm im Mittelpunkt, die der Kurznachrichtendienst erst aus der Weltschaffen müsse./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 22:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.