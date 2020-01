dpa-AFX: UBS senkt Ziel für Fraport auf 87 Euro - 'Buy'

09.01.2020 - 09:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürFraport von 90 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dergradueller Abschluss hoher Investitionen des Konzerns könnte es der Aktieerlauben die Lücke zur Konkurrenz zu schließen, schrieb Analyst Cristian Nedelcuin einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Weiterhin sieht ermittelfristig im Einzelhandelsgeschäft Selbsthilfepotenzial./ssc/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020/ 15:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.