dpa-AFX: UBS senkt Ziel für Netflix auf 400 Dollar - 'Buy'

22.01.2020 - 18:36 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kurszielfür Netflix nach Zahlen von 405 auf 400 US-Dollar gesenkt und die Einstufungauf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe Positives und Negatives zu bieten,schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indiesem Jahr werde es wohl bei der Debatte um die operative Entwicklung derStreaming-Plattform bleiben. Langfristig bleibe der positive Ansatz aber intakt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 03:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.