dpa-AFX: UBS senkt Ziel für Unilever NV auf 53 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel fürUnilever NV von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral"belassen. Analyst Nik Oliver identifizierte in einer am Freitag vorliegendenBranchenstudie drei wichtige Themen für den europäischen Konsumgütersektor indiesem Jahr: Die Qualität des Umsatzwachstums, die zunehmende Bedeutung desnachhaltigen Wirtschaftens und die auseinandergehende Margenentwicklunginnerhalb der Branche. In puncto Profitabilität sollten sich Unternehmen aus derGetränke- und Tabakindustrie 2020 besser entwickeln als im vergangenen Jahr,während Anbieter von Haushaltsgütern in dieser Hinsicht enttäuschen dürften.Unilever könnte beim Wachstum im Branchenvergleich enttäuschen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nichtangegeben / GMT