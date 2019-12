dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.12.2019 - 17.00 Uhr

19.12.2019 - 17:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ROUNDUP: Britische Notenbank hält Leitzins konstant LONDON - Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London nach ihrer Zinssitzung mitteilte, beträgt der Leitzins unverändert 0,75 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Auf dem aktuellen Niveau liegt der Leitzins seit Sommer 2018, als ihn die Zentralbank um 0,25 Prozentpunkte abgehoben hatten. ROUNDUP: Schwedische Notenbank beendet Negativzinspolitik STOCKHOLM - Als erste größere Zentralbank beendet die schwedische Notenbank ihre Negativzinspolitik. Wie die Reichsbank am Donnerstag in Stockholm mitteilte, steigt ihr Leitzins von minus 0,25 Prozent auf null Prozent. Analysten hatten diesen Schritt weitgehend erwartet, da die Notenbank ihn seit längerem verbal vorbereitet hatte. Entsprechend reagierte die Landeswährung Krone zunächst nicht auf die Entscheidung. USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen stärker als erwartet WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im November deutlich stärker gesunken als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat fielen sie um 1,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde von 1,9 auf 1,5 Prozent nach unten korrigiert. USA: Frühindikatoren treten auf der Stelle WASHINGTON - In den USA hat sich der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im November nicht verändert. Der Indikator habe im Vergleich zum Vormonat stagniert, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Das Minus im Vormonat wurde von 0,1 auf 0,2 Prozent korrigiert. Die Frühindikatoren waren dreimal in Folge gesunken. USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet gefallen WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet gefallen. Die Zahl der Anträge sank in der vergangenen Woche um 18 000 auf 234 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur 225 000 Erstanträge erwartet. Bundestag stimmt Änderungen des Klimapakets zu BERLIN - Der Bundestag hat Änderungen des Klimapakets gebilligt. Für den im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag erzielten Kompromiss stimmten am Donnerstag 426 Abgeordnete, dagegen 221, bei einer Enthaltung. Der Bundesrat soll das Ergebnis an diesem Freitag billigen. US-Leistungsbilanz mit geringerem Defizit WASHINGTON - Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal leicht zurückgegangen. Es fiel um 1,1 Milliarden auf 124,1 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Defizits von 122,0 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit im zweiten Quartal wurde von 128,2 Milliarden auf 125,2 Milliarden Dollar korrigiert. ROUNDUP: Queen verliest Johnsons Regierungsprogramm - weniger Pomp als sonst LONDON/EDINBURGH - Weniger Pomp und teure Wahlversprechen: Die britische Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von etwa zwei Monaten das Parlament in London wiedereröffnet. Die 93-Jährige verlas die Regierungserklärung von Premier Boris Johnson vor den Parlamentariern beider Kammern im Oberhaus. Im Mittelpunkt der sogenannten Queen's Speech standen der für Ende Januar geplante Brexit und mehr Hilfe für den chronisch überlasteten Gesundheitsdienst NHS (National Health Service). USA: Philly-Fed-Index fällt deutlich stärker als erwartet PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Dezember merklich stärker verschlechtert als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel von 10,4 Punkten im Vormonat auf 0,3 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang auf 8,0 Punkte erwartet. ROUNDUP 2/Historisches Votum: Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren stellen WASHINGTON - Als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend (Ortszeit) für die offizielle Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongress-Ermittlungen im Senat verantworten muss. Trump trat parallel zu dem Votum vor Anhängern im US-Staat Michigan auf und zeigte sich kämpferisch. EU-Handelkommissar hofft auf Einigung in Digitalsteuer-Streit STRASSBURG - Der neue EU-Handelskommissar Phil Hogan hofft, dass sich der Streit zwischen den USA und Frankreich wegen der Einführung einer Digitalsteuer noch mit einem Dialog lösen lässt. Es gebe weiterhin Bemühungen, sich mit dem US-Senat zu dem Thema zusammenzusetzen, sagte Hogan am Donnerstag im Plenum des EU-Parlaments. Die US-Regierung prüft derzeit Strafzölle auf französische Produkte, da Frankreich eine Digitalsteuer für Internetriesen wie Google und Facebook erhebt.