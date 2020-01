dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.01.2020 - 15.15 Uhr

08.01.2020 - 15:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Varta wehrt sich gegen mutmaßliche Patentverletzungen chinesischer KonkurrenzELLWANGEN - Der Batteriehersteller Varta -22,11% geht in mehreren Fällen gegen mutmaßliche Patentverstöße chinesischer Unternehmen vor. "Wir haben sofort Abmahnungen an die wichtigen Handelskanäle gegeben", sagte eine Sprecherin der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wir werden auf keinen Fall solch grobe Patentverletzungen akzeptieren." Sollten die betroffenen Hersteller nach Fristende nicht umgehend reagieren, werde Varta entsprechende einstweilige Verfügungen erwirken, so die Sprecherin weiter.ROUNDUP: Deutsche Euroshop sieht hohe Bewertungsverluste - Aktienkurs sackt abHAMBURG - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop -6,72% hat vor hohen Bewertungsverlusten im abgelaufenen Geschäftsjahr gewarnt. Aus der Bewertung des Immobilienvermögens sowie aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionen in das Portfolio sei für das Geschäftsjahr 2019 vor Steuern ein Bewertungsverlust von rund 123 Millionen Euro zu erwarten, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor hatte der entsprechende Verlust bei 58,3 Millionen Euro gelegen.BMW-Konzern verkauft 2019 weltweit mehr Autos - Absatzplus auch 2020 geplantMÜNCHEN - Der Autobauer BMW +0,07% hat im abgelaufenen Jahr etwas mehr Autos verkauft. Konzernweit habe die BMW Group 2,52 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls Royce abgesetzt, sagte Vertriebschef Pieter Nota am Mittwoch in München. 2018 hatte der Konzern 2,49 Millionen Autos verkauft, damit konnten die Münchener den Absatz nun um rund 1,2 Prozent steigern. Nota sieht den BMW-Konzern daher weiterhin als weltweit führenden Hersteller von Premiumautos über alle Marken. Der Erzrivale Mercedes-Benz von Daimler hatte BMW allerdings bereits schon 2016 beim weltweiten Verkauf der prestigeträchtigen Stammmarken überholt. Auch im gerade begonnenen Jahr will der BMW-Konzern den Absatz weiter steigern.Walgreens Boots Alliance erneut mit GewinneinbruchDEERFIELD - Beim Pharmagroßhändler und Apotheken-Konzern Walgreens Boots Alliance -5,91% sind die Gewinne im ersten Geschäftsquartal erneut deutlich zurückgegangen. Im Zeitraum September bis November 2019 verringerte sich der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 27,6 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar (rund 895 Mio Euro), wie das im US-Börsenindex Dow Jones +0,06% gelistete Unternehmen am Mittwoch in Deerfield im Bundesstaat Illinois mitteilte. Grund seien unter anderem erneut verschärfte Sparmaßnahmen gewesen. Zudem habe die Übernahme großer Teile der Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid auf das Ergebnis gedrückt. An der Börse gab die Aktie vor Handelsbeginn um rund 4 Prozent nach.ROUNDUP: Lufthansa nimmt Flüge nach Teheran wieder aufFRANKFURT - Die Lufthansa -0,07% will ihre Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran an diesem Donnerstag (9.1.) wieder aufnehmen. Der Anflug auf die Stadt sei sicher, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt. Den entsprechenden Flug am Mittwoch hatte die Fluggesellschaft nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak vorsorglich gestrichen.VW kann im Streit mit dem Zulieferer Prevent auf Teilerfolg hoffenDÜSSELDORF/HANNOVER - Der Volkswagen +0,01% -Konzern kann im Dauerstreit mit dem Autozulieferer Prevent auf einen Teilerfolg hoffen. Der Kartellsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts signalisierte am Mittwoch, dass er die außerordentliche Kündigung eines millionenschweren Liefervertrages für das Hagener Unternehmen Prevent TWB durch die Volkswagen AG für rechtmäßig hält. Der Vorsitzende Richter Jürgen Kühnen sagte, der Zulieferer habe kurz vorher "mit Mitteln der Erpressung" eine 25-prozentige Preiserhöhung durchgesetzt. Dabei habe er die Wehrlosigkeit von VW +0,01% ausgenutzt, da der Autobauer auf eine kontinuierliche Belieferung angewiesen gewesen sei.Samsung mit weiterem Gewinnrückgang - Erwartungen übertroffenSEOUL - Wegen der fallenden Preise und eines Überangebots bei Chips im vergangenen Jahr erwartet der Elektronikriese Samsung das fünfte Quartal nacheinander einen Rückgang des operativen Gewinns. Der Gewinn aus den Kerngeschäften im vierten Quartal 2019 werde im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 7,1 Billionen Won (5,43 Milliarden Euro) sinken, teilte das südkoreanische Unternehmen am Mittwoch in seinem Ergebnisausblick mit. Die Zahlen lagen dennoch über den Markterwartungen. Die Aktie legte deutlich zu.Seat-Chef de Meo tritt zurückMARTORELL - Der Vorstandschef der spanischen VW +0,01% -Tochter Seat, Luca de Meo, ist zurückgetreten. Der Manager sei "auf eigenen Wunsch und in vollem gegenseitigen Einvernehmen (...) abberufen worden", teilte der Autobauer am Dienstag in Martorell mit. Seine Aufgaben übernehme zunächst Finanzvorstand Carsten Isensee in Personalunion. De Meo bleibe im Konzern, hieß es. Der 52-Jährige war seit November 2015 Seat-Chef.ROUNDUP: Lautsprecher-Spezialist Sonos verklagt GoogleSANTA BARBARA - Der Hifi-Spezialist Sonos, ein Pionier bei vernetzten Lautsprechern im Haushalt, legt sich mit Google +0,19% an. Die Firma wirft dem Internet-Konzern in einer Klage Patentverletzungen vor. Sonos betonte, Google habe bei gemeinsamer Arbeit an der Integration seines Musikdienstes Informationen über die Sonos-Technologie bekommen - und die Patente dann seit 2015 mit eigenen Geräten verletzt. Weitere Meldungen-Versicherungen für Anhänger sollen günstiger werden-Air France setzt Nutzung des iranischen und irakischen Luftraums aus-ROUNDUP: Munich Re: Weniger Tote bei Naturkatastrophen-ROUNDUP/'Der Spiegel' aus einem Guss: Ein Name für Magazin und Internetseite-Forscher entwickeln bislang leistungsfähigsten Lithium-Schwefel-Akku-Internet-Banking bei DKB nach Angriff gestört-CES: Kartendienst Here öffnet Plattform zum Austausch von Fahrzeugdaten-CES/ROUNDUP: Apple bekräftigt Nein zur Entsperrung von iPhones nach FBI-Anfrage-Russische und ukrainische Flugzeuge sollen Iran umfliegen-Ukrainische Airline stellt nach Absturz Flüge in den Iran ein-Fluggesellschaft KLM vermeidet Überflug von Iran und Irak-Vernetzte Autos fahren auf neuer Teststrecke in Niedersachsen-Presse: BVB-Neuzugang Haaland hat Ausstiegsklausel für 2022-VW hält an Werk in chinesischer Provinz Xinjiang fest-US-Luftfahrtbehörde FAA verbietet Flüge durch Luftraum im Nahen Osten-ROUNDUP: Lufthansa streicht Flug nach Teheran - Keine Flüge über Iran und Irak-Mobilitätsanbieter Free Now will Angebot auf mehr Städte ausdehnen-Maschmeyer steigt in Versicherungs-Start-up Neodigital ein-CES/Facebook-Managerin: Privatsphäre der Nutzer ist geschützt-Deutlich weniger Nachtflüge - Ryanair erneut Negativ-Spitzenreiter-ROUNDUP: Erstmals Rüstungsexporte für mehr als acht Milliarden Euro genehmigt 