dpa-AFX: Warburg Research belässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat dieEinstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 41Euro belassen. Ein wohl verbessertes Ergebnis im ersten Geschäftsquartal seinicht unbedingt eine positive Nachricht, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer amMittwoch vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung derBeteiligungsunternehmen spiegele das schwache konjunkturelle Umfeld wider, sodass sich nur die höhere Branchenbewertung positiv ausgewirkt habe./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.