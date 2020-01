dpa-AFX: Warburg Research belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

06.01.2020 - 18:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für DeutschePost auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Aktien gehörten zuden besten Anlageideen des Analysehauses für 2020, schrieb Analyst ChristianCohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielversprechend seien dieAusschüttungen an die Aktionäre und das Vorhaben des Logistikkonzerns, durchunternehmensinterne Maßnahmen Verbesserungen zu erreichen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 15:30/ MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.