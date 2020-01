dpa-AFX: Warburg Research belässt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

20.01.2020 - 16:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat dieEinstufung für Drägerwerk auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Die vorläufigen Zahlen für 2019 seien hinter den Erwartungen des Markteszurückgeblieben, auch der Ausblick habe enttäuscht, schrieb Analyst Eggert Kulsin einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahr 2020 werde für den Medizin- undSicherheitstechnikkonzern ein weiteres Jahr der Veränderung, so der Experte./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.