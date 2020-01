dpa-AFX: Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

20.01.2020 - 16:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat dieEinstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. DerTechnologiekonzern habe am Freitagabend überraschend bekannt gegeben, denVerkauf von Vincorion zu stoppen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer amMontag vorliegenden Studie. Die Angebote seien zu niedrig gewesen. Kursverlusteder Aktien erachte er als Kaufgelegenheiten./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 /08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.