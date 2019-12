dpa-AFX: Warburg Research belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 48,33 Euro

18.12.2019 - 13:07 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat dieEinstufung für Nemetschek anlässlich einer angekündigten Übernahme in den USAauf "Hold" mit einem Kursziel von 48,33 Euro belassen. Mit dem Kauf der RedGiant LLC durch die Nemetschek-Tochter Maxon Computer steigere derIT-Dienstleister seine Kundenbasis deutlich und beschleunige sein Wachstum,schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.