dpa-AFX: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

17.01.2020 - 13:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nacheiner Informationsveranstaltung über den zukünftigen Wachstumskurs derImmobiliengesellschaft auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Analyst Philipp Kaiser hob in einer am Freitag vorliegenden Studie den Trend hinzur Digitalisierung hervor. Diesen habe Patrizia bereits frühzeitig erkannt undmit entsprechenden Beteiligungen, etwa an Cognotekt und Evana, eine Pionierrolleinnerhalb der Branche eingenommen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.